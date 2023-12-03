نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عدد من المباريات القوية اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي سوار الغيني منافسه الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على أرضية ملعب ستاد السلام.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد سوار الغيني ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي منافسه ساجرادا الأنجولي في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا ثقيلا على منافسه سوبر سبورت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويواجه فريق الملعب المالي منافسه نهضة بركان المغربي في تمام الساعة السادسة مساءًا، وفي نفس الموعد يستقبل فريق دريمز منافسه ريفرز يونايتد.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر ضيفا على منافسه الهلال في تمام السادسة، بينما يستقبل في نفس الموعد فريق دو لبيتو منافسه الإفريقي التونسي.

وتختتم مباريات اليوم الأحد بمواجهة تجمع فريقي سيخوخون ضد ديابل نوار في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.