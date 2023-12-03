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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق باير ليفركوزن نظيره فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد 3 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن

وسوف تقوم قناة بي إن سبورتس 2 باذاعة تلك المباراة بين فريقي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري للدوري الألماني.

ويتصدر فريق باير ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 34 نقطة، بينما يحل بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وبفارق 10 نقاط بعد مرور 12 جولة.

تُقام المباراة بين فريقي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن تشافي ألونسو أسطورة بايرن ميونخ وريال مدريد هو من يقود فريق باير ليفركوزن هذا الموسم، حيث اثبت المدرب بأنه سوف ينافس على لقب البوندسليجا خلال الموسم الحالي.