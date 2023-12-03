نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مايوركا ضد ألافيش، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ألميريا ضد ريال بيتيس، الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

إشبيلية ضد فياريال، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 38 نقطة

2- جيرونا 38 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

4- برشلونة 31 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 28 نقطة

6- ريال سوسييداد 25 نقطة

7- ريال بيتيس 24 نقطة

8- لاس بالماس 21 نقطة

9- فالنسيا 19 نقطة

10- خيتافي 19 نقطة

11- رايو فاليكانو 19 نقطة

12- أوساسونا 17

13- فياريال 15 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- إشبيلية 12 نقطة

16- قاديش 11 نقطة

17- ريال مايوركا 10 نقاط

18- سيلتا فيجو 8 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط