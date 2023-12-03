نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم الأهلي يهاجم إمام عاشور وكولر وتشكيل الزمالك المتوقع ومواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 3 -12-2023 في السطور التالية:

نجم الأهلي يهاجم إمام عاشور

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل المارد الأحمر أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني مساء أمس بهدف لمثله، على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023 – 2024.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": كنت أتمنى أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بمحمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.

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نجم الأهلي السابق يهاجم كولر بعد التعادل مع يانج أفريكانز

وجَهَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات لاذعة إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، عقب تعادل الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أصبح مشغولًا بأمور أخرى خارج الإطار الفني، وآخرها هجومه على الحكام بعد لقاء سموحة الماضي وتصريحاته الغير منطقية، فضلًأ عن رده على أحد الجماهير بعد المباراة.

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موعد مباراة الزمالك ضد سوار كوبا الغيني والقنوات الناقلة

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره سوار الغيني ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

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صن داونز كلمة السر.. الأهلي والوداد يترنحون

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مفاجات كبيرة منذ البداية، والتي جاءت عنوانها تحت سقوط الكبار.

لكن اللافت للنظر سقوط الثنائي، الوداد المغربي والأهلي المصري، واجهوا سوء توفيق كبير منذ بداية البطولة، فالفريق المغربي تلقى الخسارة في الجولتين أمام جالاكسي البتسواني، اسيك ميموزا الايفواري.

أمًا بطل إفريقيا فكان أسعد حظا، بشكل نسبي فاستطاع التفوق في الجولة الأولى، لكن واجه سوء الحظ في الدوري المحلي، بداية من تعادلين متتالين، وفوز وحيد وأخيرا التعادل في مباراة يانج أفريكانز.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة توتنهام ومانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



من المقرر أن تقام مباراة توتنهام ومانشستر سيتي يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على إستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.