نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرليفركوزن في قمة البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بوروسيا دورتموند، ضيفا ثقيلا على حساب باير ليفركوزن، اليوم الأحد 3 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر فريق باير ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 34 نقطة، بينما يحل بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وبفارق 10 نقاط بعد مرور 12 جولة.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - كوسونو.

خط الوسط: فريمبونج - تشاكا - بالاسيوس - جريمالدو.

خط الهجوم: هوفمان - ويرتز - فيكتور بونيفاس.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة ليفركوزن

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ريرسون - هوميلز - سولي - شلوتيربك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إيمري تشان - سبايتزر - براندت - ريوس - جيتينس.

خط الهجوم: فولكورج.