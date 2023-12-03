نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كواليس تكشف لأول مرة".. أسباب شجار نجم ليفربول وجوارديولا عقب قمة السيتي والريدز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024، إثارة وتنافس كبير كما صحب انطلاق صافرة حكم المباراة شجار بين بيب جوارديولا والمهاجم داروين نونيز.

وانتهت أحداث تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل نادي.

- أسباب شجار جواردويلا ونونيز

وفجر ماك أليستر مفاجأة مدوية، حول أسباب الصدام بيت زميله الأوروجواياني والمدرب الإسباني للسيتي، بعد أن أضاع لاعب السيتيزنز فرصة محققة عن طريق مهاجم الفريق هالاند، ليعلق جواردويلا على الخط "فريق محظوظ".

لتلحقها فرصة هدف أكيدة للريدز، ليلتفت نونيز إلى جوارديولا ويقول له:" الآن يجب أن نعرف من هم المحظوظون".

وأكد:" الجميع داخل الملعب وقت المباراة، كان يظن أن الأمر مزحة، لكنه تحول إلى جد وشجار عقب أحداث المباراة".

ورفض أليستر، الإفصاح عن أي حديث مما دار بين اللاعب وجوارديولا عقب انتهاء المباراة، حيث أوضح سبب الخلاف فقط.

