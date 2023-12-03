نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع في الأهلي بشأن قائمة كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسؤولو الأهلي لإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم، النهائية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية، غدا الاثنين لاتحاد الكرة.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة المبدئية للاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية، والتي ضمت جميع لاعبي المارد الأحمر.

ويعقد مسؤولو لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، اجتماعا غدا الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، لحسم القائمة النهائية قبل إرسالها لاتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية والمختصرة التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 23 لاعب، وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية بالسعودية يوم 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني من المسابقة، بمواجهة الفائز من الدور الأول بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

