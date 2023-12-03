نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة صدام كهربا وعبد المنعم قبل مواجهة يانج افريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت في الساعات الماضية، أنباء عن وجود أزمة وصدام بين نجمي النادي الأهلي، محمود كهربا، والمدافع الدولي محمد عبد المنعم، قبل مواجهة يانج افريكانز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهت تلك المباراة التي أقيمت في تنزانيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- حقيقة صدام منعم وكهربا

وعلق سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت:" لا حقيقة لما يتم نشره أو تداوله حول وجود اشتباك بين منعم وكهربا قبل مواجهة يانج افريكانز، بشأن بعد الأحاديث على انستجرام".

وتابع:" الصورة أكبر دليل، دكة بدلاء الأهلي بوجود كهربا وعبد المنعم والتي شهدت حديث عادي وعلاقة وطيدة بين اللاعبين والتي تظهر عدم وجود أي خلاف بين الثنائي".

ويغيب محمد عبد المنعم عن تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة، بعد إصابته بالتواء في الكاحل في مران الفريق الأول بتنزانيا، قبل مواجهة يانج افريكانز الأخيرة.

