نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة توتنهام ومانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام ومانشستر سيتي يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على إستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام عبر قنوات بي إن سبورتس على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

وكان توتنهام قد خسر على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 26 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

موقف توتنهام ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة.

في حين احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 89 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.