نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه شباب بلوزداد على ملعب برج العرب رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد برج العرب مباراة الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ذلك لوجود صيانة في ستاد القاهرة لزرع البزرة الشتوية ومن الصعب استضافته للمباريات في الفترة الحالية.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراه الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري، ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.