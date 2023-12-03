نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن قبل مواجهات الجولة الـ16؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر جدول الترتيب وينافسه ميتروفيتش لاعب الهلال على اللقب ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن قبل لقاءات الجولة الـ16 التي ستبدأ الخميس القادم. - موعد مباريات الجولة 16 الخميس 7/12 الحزم ضد الفتح 5:00. الاتحاد ضد ضمك 5:00. الشباب ضد الاتفاق 8:00. الجمعة 8/12 التعاون ضد الفيحاء 5:00. الهلال ضد الطائي 5:00. الخليج ضد أبها 5:00. النصر ضد الرياض 8:00. السبت 9/12 الأهلي ضد الرائد 5:00. الوحدة ضد الاخدود 8:00. - ترتيب الدوري السعودي 1- الهلال 41 نقطة 2- النصر 34 نقطة 3- الأهلي 30 نقطة 4- الاتحاد 28 نقطة 5- التعاون 28 نقطة 6- الفتح 24 نقطة 7- الاتفاق 23 نقطة 8- ضمك 21 نقطة 9- الفيحاء 19 نقطة 10- الوحدة 19 نقطة 11- الطائي 17 نقطة 12- الشباب 16 نقطة 13- الرياض 16 نقطة 14- الخليج 13 نقطة 15- الاخدود 13 نقطة 16- أبها 13 نقطة 17- الرائد 12 نقطة 18- الحزم 8 نقاط - هدافي الدوري السعودي 1- رونالدو 15 هدف 2- ميتروفيتش 13 هدف 3- نكودو 11 هدف 4- مينساه 9 أهداف 5- كريم بنزيما 9 أهداف - القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة ssc sports 1 القمر: بدر التردد: 12418 الاستقطاب: افقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4.