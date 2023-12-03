نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تحتضن فلسطين في استعدادات بطولة كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد أن منتخب فلسطين سيحل ضيفا في الجزائر من أجل إقامة معسكر تدريبي في الفترة بين 12 و22 ديسمبر، استعدادا لخوض منافسات كأس آسيا 2023 في قطر.

وسيشارك منتخب فلسطين في كأس آسيا المقرر إقامته في قطر، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الإمارات وإيران وهونغ كونغ.

ونشر الاتحاد الجزائر بيانا رسمي أعلن فيه أن المنتخب الفلسطيني سيجري استعداداته للبطولة في مدينة عنابة شرق العاصمة الجزائر.

وأوضح البيان أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم سيبذل قصاري جهده من أجل أن يكون المعسكر ناجحًا للمنتخب الفلسطيني.

وكان يأمل المنتخب الفلسطيني أن تكون دولة الجزائر أرضا لهم في مباريات التصفيات المزدوجة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ولكن الاتحاد الدولي رفض ذلك لأن الجزائر لا تنتمي لقارة آسيا ليقرر منتخب فلسطين اختيار دولة الكويت.

