نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاوضات قوية خلف الكواليس لانضمام مروان حمدي للأهلي في يناير (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن حقيقة انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مروان حمدي

أكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن هناك اتصالات قوية من قبل مسؤولي النادي الأهلي مع وكيله من أجل إقناعه للانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي يحاول مسئولو الأهلي التوصل للاتفاق مع مروان حمدي لفسخ تعاقده مع المصري بالإضافة إلي دفع مقابل مادي لإدارة النسر الأخضر.

وتابع المصدر أن جاء رفض إدارة النادي الأهلي الدخول بطريقة مباشرة في مفاوضات مع المصري للحصول علي خدمات اللاعب تجنبا للغضب الجماهيري بين الناديين.