فريق العربي ينظم يوم رياضيا بولاية المضيبي

نظم فريق العربي التابع لنادي المضيبي يومًا رياضيًا اشتمل على فعاليات اجتماعية وثقافية متنوعة استهدفت الأطفال والشباب وكبار السن من أهالي البلدة، وقد شهد اليوم الرياضي حضورًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، حيث بدأ بمسابقة الجري لعدد من الفئات السنية، ثم سباق الدراجات الهوائية ومسابقة شد الحبل، وغيرها من المسابقات الرياضية المتنوعة إلى جانب المسابقات التوعوية والثقافية الأخرى، وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين والمشاركين من كبار السن. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي من منطلق الخدمة المجتمعية للفريق، بالإضافة إلى الترفيه والتحدي وتعزيز روح الأخوة والألفة بين فئات المجتمع، إلى جانب التوعية بعدد من المجالات الصحية ذات العلاقة.

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