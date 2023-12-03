اليوم .. نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة بين السيب ونادي عمان

تقام اليوم مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة التي ينظِّمها الاتحاد العُماني للكرة الطائرة بين السيب ونادي عُمان وذلك في الساعة السابعة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك برعاية سعادة السَّيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية. ويملك السيب الفرصة الأبرز لحصد لقب هذه النسخة بعد النتائج الجيدة للفريق في منافسات الدَّوري، حيث يتصدر السيب حاليًّا الترتيب العام برصيد 18 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق الفوز في جميع الجولات الماضية، فيما يحتل نادي عُمان المركز الخامس برصيد ثماني نقاط وتذبذب مستواه في الجولات الست الماضية من منافسات الدَّوري.

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