نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينها مقصية.. الزمالك يبدع ويهزم الأهلي وينفرد بصدارة ترتيب دوري الجمهورية 2003 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع فريق الزمالك مواليد 2003 الفوز أمام النادي الأهلي ضمن بطولة الجمهورية والتي أقيمت علي ملعب الزمالك بالفوز بهدفين مقابل هدف.

أهداف مباراة الزمالك والأهلي

واستطاع نادي الزمالك الظهور بشكل جيد خلال المباراة واستطاع من تسجيل هدفين فى بداية المباراة عن طريق علي ياسر وعبدالله محمد بينما سجل لفريق الأهلي ابراهيم عبد الحكيم فى الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من تحت قيادة مدربه ابراهيم صلاح:

حراسة المرمى: معاذ علاء.

خط الدفاع: أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محي جمعة.

خط الوسط: السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبد الله محمد - محمد صلاح زكي - عبد الرحمن حمادة الفيومي.

خط الهجوم: علي ياسر.

كما جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

مصطفى مخلوف، إسلام عبدالله، إبراهيم عبدالحكيم، عبدالرحمن رشدان، ميدو نبيل، محمد وائل، أحمد طعيمة، أحمد أشرف، ميدو أسامة، سمير محمد ومحمد زعلوك.