نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية غدا الأثنين استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة لمدة يومين عقب مباراة إنبي والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي علي الفريق البترولي 1/2 بالجولة السابعة من الدوري.



المصري يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيته العمومية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 742 عضوا فقط، فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية 1000عضو.

وبذلك يتم تفويض مجلس إدارة النادي في اختصاصات الجمعية العمومية مع إحالة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 للجهة الإدارية والتي ستحيلها بدورها للجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء الملاحظات حولها.

