نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الزمالك.. أبو سليم الليبي يفوز على ساجرادا الانجولي في كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي أبو سليم الليبي وساجرادا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

نتيجة مباراة أبو سليم الليبي وساجرادا

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 88 أحرز عبد المنعم عليم الهدف الأول لنادي أبو سليم الليبي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي أبو سليم الليبي إلي 3 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي ساجرادا الانجولي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

موعد مباراه أبو سليم الليبي القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم في كوت ديفوار.