نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2023.

وستنطلق أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: اودوغِي - بن ديفيز- إيميرسون - بورو.

خط الوسط: بيسوما - لوسيلسو- خيل.

خط الهجوم: جونسون - سون - كولوسيفسكِي

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1