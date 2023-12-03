نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن تعيين محمد حلمي رئيسًا لقطاعات الناشئين بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاعات الناشئين.

الزمالك يعلن تعيين محمد حلمي رئيسًا لقطاعات الناشئين

وأكد حسين السيد أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيسًا لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي.

وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي اليوم الأحد، وحرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

وشاهد محمد حلمي بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.