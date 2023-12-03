نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تحديد موعد مباراة الأهلي وبلوزداد وتفاصيل المفاوضات مع مروان حمدي.. الزمالك يحسم قمة 2003 وقرعة نارية لكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 3-12-2023 في السطور التالية.

الأهلي يواجه شباب بلوزداد على ملعب برج العرب رسميا

يستضيف ستاد برج العرب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك لوجود صيانة في ستاد القاهرة لزرع البزرة الشتوية ومن الصعب استضافته للمباريات في الفترة الحالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.

مفاوضات قوية خلف الكواليس لانضمام مروان حمدي للأهلي

مروان حمدي

كشف مصدر مقرب من مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن حقيقة انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن هناك اتصالات قوية من قبل مسؤولي النادي الأهلي مع وكيله من أجل إقناعه للانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير.

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الزمالك ويهزم الأهلي وينفرد بصدارة ترتيب دوري الجمهورية 2003

الزمالك والأهلي مواليد 2003

استطاع فريق الزمالك مواليد 2003 الفوز أمام النادي الأهلي ضمن بطولة الجمهورية والتي أقيمت علي ملعب الزمالك بالفوز بهدفين مقابل هدف.

واستطاع نادي الزمالك الظهور بشكل جيد خلال المباراة واستطاع من تسجيل هدفين فى بداية المباراة عن طريق علي ياسر وعبدالله محمد بينما سجل لفريق الأهلي ابراهيم عبد الحكيم فى الشوط الثاني من ركلة جزاء.

شاهد أهداف المباراة من هنا

قرعة نارية للدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

أجريت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024، التي ضمت 64 ناديًا من مختلف درجات البطولة الإنجليزية، بينهما الـ20 فريقًا من البريميرليج.

وأسفرت قرعة كأس الاتحاد عن مواجهة قوية مبكرًا بين ليفربول وآرسنال، بينمكا كانت مواجهات باقي الكبار متوازنة.

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مجموعة الزمالك.. أبو سليم الليبي يفوز على ساجرادا الانجولي

أبو سليم وساجرادا

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي أبو سليم الليبي وساجرادا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 88 أحرز عبد المنعم عليم الهدف الأول لنادي أبو سليم الليبي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

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مجموعة فيوتشر.. اتحاد الجزائر يهزم سوبر سبورت

اتحاد الجزائر

نجح فريق اتحاد الجزائر في تحقيق الفوز على حساب فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في الكونفردالية الإفريقية.

سجل سعدي رضواني هدف فريق اتحاد الجزائر الأول في الدقيقة 5 من بداية المباراة، بينما عزز براهيم بن زازا النتيجة في الدقيقة 58 من الشوط الثاني للفريق الجزائري.

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موعد وحكام مباراة صن داونز وبيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد ١٠ ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.