نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام وتقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد فولهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز ثمين على حساب نظيره فولهام بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت رباعية ليفربول في شباك فولهام عن طريق كلًا من، بيرند لينو "بالخطأ في مرماه"، وألكسيس ماك أليستر، واتارو إيندو، وترند ألكساندر أرنولد، في الدقائق 20، 38، 87، 88 من عمر المباراة.

فيما سجل ثلاثية فولهام كلًا من، هاري ويلسون، وكيني تيتي، وبوبي ريد بالدقائق 24، 45+3، 80 من زمن اللقاء.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد فولهام؟

شهدت مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد، مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، وسجل هدف ولكن تم إلغائه بداعي التسلل، كما صنع هدف وحيد لفريقه.

وحصل محمد صلاح على تقييم 7 من 10، بينما حصل ألكساندر أرنولد على أعلى تقييم 8.1.

وجاءت أبرز أرقام "صلاح" في المباراة وفقًا لشبكة "سوفا سكور" المتخصصة في احصائيات كرة القدم على النحو التالي:

دقائق اللعب: 90

التسديدات: 2 منها 1 على المرمى

المرواغات: 3 منها 1 ناجحة

لمس الكرة: 57 مرة

التمريرات: 35 منها 22 صحيحة

دقة التمريرات: 63%

التمريرات المفتاحية: 5

العرضيات: 1

الكرات الطولية: 2

الالتحامات: 7 منها 2 ناجحة

فقد الكرة: 22 مرة

ملخص لمسات محمد صلاح أمام فولهام

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ33 نقطة.

فيما توقف رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر من البريميرليج.