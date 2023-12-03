نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سوار كوبا الغيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم الزمالك ضد سوار كوبا الغيني، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد سوار الغيني ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره أبو سليم الليبي، بهدف نظيف أحرزه يوسف إبراهيم أوباما برأسية قوية سكنت شباك الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى للكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد سوار كوبا الغيني

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.