فيديو.. فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيل فودين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك توتنهام في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

هدف فودين أمام توتنهام

وجاء هدف فودين في الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جوليان ألفاريز ليتقدم المان سيتي بهدفين مقابل هدف على توتنهام حتى الآن.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.