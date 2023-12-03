نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة وينهي الشوط الأول متفوقًا على توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد توتنهام بتقدم المان سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

وسجل هيونج مين سون هدف توتنهام الأول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء اللاعب نفسه في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف بالخطأ في مرماه.

ونجح فيل فودين في تسجيل هدف التقدم للمان سيتي في الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جوليان ألفاريز.

حاول أصحاب الأرض تسجيل المزيد من الأهداف لكن يم تمكنوا لتنتهي بذلك أحداث الشوط الأول من المباراة.