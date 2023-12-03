بعثة ببراميدز تصل لجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

يخوض نادي بيراميدز مرانه الأول في جنوب إفريقيا مساء الغد استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر بيراميدز من نظيره نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ببراميدز لمواجهة صن داونز ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.