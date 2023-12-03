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أحمد جودة - القاهرة - مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم.. يبحث عدد كبير من الجماهير وعشاق الكرة العالمية عن تفاصيل مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم، خلال السطور التاليبة سنعرض لكم كافة تفاصيل المباراة وموعد عرضها والقنوات الناقلة للمباراة.

(عاجل) مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم

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يدخل إنتر ميلان مباراة اليوم، متأثرا بالتعثر أمام يوفنتوس، في آخر جولات البطولة بهدف لمثله، بينما فاز نابولي على أتالانتا، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 13، وخلال لقاءات الموسم الماضي، فاز إنتر بمباراة بهدف وحيد، وخسر الثانية بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي:

ستعرض اليوم الأحد 03-12-2023 في تمام الساعة 9:45 مساءً مباراة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي حيث

يحتضن ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» مباراة نابولي وإنتر ميلان، ضمن مواجهات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة نابولي وإنتر ميلان:

الفريق: يوفنتوس

المركز: الأول

عددالنقاط: 33

الفريق: إنتر ميلان

المركز: الثاني

عددالنقاط: 32

الفريق: ميلان

المركز: الثالث

عدد النقاط: 29

الفريق: نابولي

المركز: الرابع

عدد النقاط: 24

الفريق: روما

المركز: الخامس

عدد النقاط: 21

(عاجل) مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم

موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي والقناة الناقلة والمعلق:

تقرر انطلاق صافرة بداية اللقاء، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1، بتعليق بلال علام.

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تشكيل إنتر ميلان المتوقع:

في حراسة المرمى: يان سومير.

الدفاع: ماتيو دارميان- فرانشيسكو أتشيربي- ستيفان دي فري.

الوسط: دينزل دومفيريس- هنريك مخيتريان- فيديريكو ديماركو- هاكن كالهانجولو- نيكولو باريلا.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورام.

تشكيل نابولي المتوقع:

في حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني.

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- أمير رحماني- ليو أوستيجارد- ناتان.

الوسط: إليف إلماس- أندري أنجويسا- ستانيسلاف لوبتكا.