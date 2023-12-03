نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب نجم مانشستر سيتي أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي للإصابة خلال مباراة توتنهام المقامة الآن على ملعب الآتحاد.

واستقبل المان سيتي نظيره فريق توتنهام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وشهدت الدقيقة الثانية والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة تعرض دوكو للإصابة، ليحل جاك جريليش بديلًا للاعب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات أولية عقب المباراة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه عن الملاعب.

ويتقدم المان سيتي على نظيره فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما الآن.