نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يزيد أوجاع جواديولا أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا في مأزق خلال مواجهة توتنهام التي تجمع بينهما الآن على ملعب الاتحاد عقب تعرضه لعقوبة الإيقاف.

وحل توتنهام ضيفًا على نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب جاك جريليش في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ومن جهته فإنه بات من المؤكد أن يفقد بيب جوارديولا خدمات جاك جريليش في مباراة أستون فيلا المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

ويسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في قمة مباريات الجولة الـ 14 من البريميرليج.