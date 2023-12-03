نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. كولوسيفسكي يسجل هدف تعادل توتنهام القاتل أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن كولوسيفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من تسجيل هدف فريقه الثالث في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الآتحاد".

كولوسيفسكي يسجل هدف تعادل توتنهام القاتل

ويلتقي الفريقان ضمن قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وجاء هدف كولوسيفسكي في الدقيقة التسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتشير النتيجة للتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.