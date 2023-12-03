نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة ماراثونية.. التعادل الإيجابي يسيطر على قمة مانشستر سيتي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سيطر التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما القمة النارية التي جمعت بين مانشستر سيتي ضد توتنهام وذلك على ملعب "الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد" البريميرليج "، في موسمه الجديد.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

شهدت بداية المباراة قوية وإثارة كبيرة من قبل الفريقين وتبادلوا عدد هائل من التسديدات.

ونجح هيونج مين سون في هدف توتنهام الأول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة والعشرين.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة جاء اللاعب نفسه ليسجل هدف بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي.

وتمكن فيل فودين من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك توتنهام الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جوليان ألفاريز.

وجاء لو سيلسو في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف توتنهام الثاني في شباك مانشستر سيتي عن طريق تمريرة حاسمة من سون.

وخطف جاك جريليش هدف التقدم لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من إيرلينج هالاند.

وخطف كولوسيفسكي هدف التعادل لصالح توتنهام وذلك في الدقيقة التسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.