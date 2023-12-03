نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص يفتتح مؤتمر المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين مع الاحتفالات باليوم العالمي للإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا بافتتاح مؤتمري المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد والمؤتمر الإقليمي للشباب القادة، ويأتي افتتاح المؤتمرين مع احتفالات العالم باليوم العالمي للإعاقة، ويشارك في مؤتمري المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد عشر دول هم مصر ، الكويت، الامارات، المغرب، البحرين، الاردن، عمان، لبنان، السعودية وموريتانيا وهما البرنامجان الجديدان اللذان انضما للمجلس، بينما يشارك في المؤتمر الإقليمي للشباب القادة 8 دول عربية هي مصر ، لبنان، المغرب، البحرين، عمان، الاردن، الامارات، تونس، والذى يعقد تحت شعار ( يالا يا شباب نلم الشمل )

افتتاح مؤتمري المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد والمؤتمر الإقليمي للشباب القادة مع الاحتفالات باليوم العالمي للإعاقة

حضر الجلسة الافتتاحية أعضاء من الرئاسة الاقليمية د. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات، نيبال فتونى مدير عام المبادرات، ونهى جاب الله، مدير إعداد القادة من اللاعبين، ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية، سميرة العدوى مدير برنامج المدارس، ومروة رمضان مدير برنامج المدارس، ونادين أبو جبل، مدير وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الاولمبياد الخاص المصري د. باسم تهامي المدير الوطني وطارق النجار مدير المبادرات وطارق محسن مسئول برنامج الشباب والمدراس.

وحرص الرئيس الإقليمي خلال كلمته على الترحيب باللاعبين واللاعبات المشاركين في المؤتمرين وأقرانهم من غير المعاقين والمرافقين لهم، مؤكدا بأنهم يضربون مثلا رائعا على قبول الاخر والمدمج.

وأن الاولمبياد الخاص استطاع من خلال الرياضات الموحدة والتي يشارك فيها وفى فريق واحد ذوى الاعاقة الفكرية مع قرينه من غير المعاق، وان الاعداد في تزايد مستمر تعدت المليونين، اضافة إلى نجاح برنامجي الشباب والمدارس، والمدارس الموحدة، وأن هناك تكامل كبير بين ممارسة اللاعبين للألعاب الرياضية المختلفة وفى مختلف الاحداث سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية، وقد تكاملت بشكل كبير مع مبادرات الأولمبياد الخاص والتي توسعت بشكل كبير فإلى جانب البرامج الصحية والتي تقوم بالكشف على اللاعبين قبل واثناء وبعد مشاركتهم في الالعاب المختلفة وفى ثماني فحوصات، هناك برامج اللاعبين صغار السن، وباقي مبادرات الأولمبياد الخاص

وأضاف الرئيس الإقليمي بأن دخول الاولمبياد الخاص إلى النصف قرن الجديد من عمر الأولمبياد الخاص بعد الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عام (1968-2018)، يجعلنا نقوم بعملية مراجعة دقيقة لما تم انجازه، مشيدا بما تقوم به برامج دول المنطقة وما يبذل من جهد من القائمين على تلك البرامج، وانا من هنا أشد على ايدهم وأرفع لهم أسمى آيات الشكر والتقدير على كل ما يبذلونه، وقد تمثل ذلك في مشاركتهم في الالعاب العالمية الاخيرة ببرلين، وفى الاحداث الاقليمية المختلفة، وما يقومون به من أنشطة محلية في بلدانهم، وان ذلك لم يكن يتأتى الا من خلال إيمان صادق وحقيقي بالأولمبياد الخاص، فشكرا لهم من القلب.

هذا وتتواصل اعمال المؤتمرين وفق اجندة الاعمال، حيث تنطلق بعد غدا عملية الانتخابات الخاصة المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد لاختيار ثلاثة اعضاء جدد.