شاهد بالفيديو.. هالاند يهاجم حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت المواجهة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم لحظات إثارة جديدة فيما يتعلق بقرار تحكيمي، مما أدى إلى انفعال النجم إيرلينج هالاند.

هالاند يهاجم حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

أُقيمت المباراة في ملعب "الاتحاد"، وكانت ذلك القمة جزءًا من منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث انتهت بتعادل 3-3.

شهدت اللحظات الأخيرة من المباراة فرصة كبيرة لصالح مانشستر سيتي عبر هجمة مرتدة قادها جاك جريليش. ومع ذلك، أطلق الحكم سيمون هوبر صافرته بشكل مفاجئ، معتبرًا أن هناك خطأً ارتكبه إيرلينج هالاند، الذي مرر الكرة إلى جريليش. هذا القرار أثار غضب فريق مانشستر سيتي.

بعد نهاية المباراة، بدا هالاند غاضبًا جدًا من القرار الحكمي الذي حرمهم من فرصة هامة لتسجيل هدف الفوز. وعبر هالاند عن استيائه بكلمات حادة ضد الحكم قائلًا: "اغرب عن وجهي، عليك اللعنة".