تعادل مثير بين مانشستر سيتي وتوتنهام

تعادل مثير بين مانشستر سيتي وتوتنهامتعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام هوتسبير 3-3 في مباراة مليئة بالإثارة بالأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سون هيونج مين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 6، قبل أن يحرز هدفاً عكسياً في شباك فريقه في الدقيقة 9، ثم تقدم فيل فودين لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لأصحاب الملعب.

وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 69، ثم تقدم حاك جريليش مجدداً لمانشستر سيتي في الدقيقة 81، قبل أن يعادل ديجان كولوسفسكي النتيجة في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما تواجد توتنهام بالمركز الخامس برصيد 27 نقطة، عقب مرور 14 أسبوعاً من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.