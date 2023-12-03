تشيلسي يهزم برايتون بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يهزم برايتون بالدوري الإنجليزيحقق فريق تشيلسي فوزاً مهماً على برايتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

تقدم إينزو فيرنانديز لتشيلسي في الدقيقة 17، وأضاف ليفي كولويل الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن يقلص فاكوندو بونانوتي الفارق لبرايتون بهدف في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بطرد كونو جالاجر في الدقيقة الأخيرة، ليكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنع إينزو فيرنانديز من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65، قبل أن يقلص جواو بيدرو الفارق مجدداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وازداد توتر الأحداث حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برايتون في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، قبل أن يتراجع عن قراره بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وشهدت المباراة سيطرة من لاعبي برايتون على الاستحواذ، حيث امتلكوا الكرة بنسبة 67% وحصلوا على 13 فرصة، من بينهم 6 تسديدات على المرمى إلى جانب تفوقهم العددي طوال الشوط الثاني، إلا أن النتيجة جاءت مغايرة، حيث جاءت ثلاثية تشيلسي من 5 مواجهات مع جيسون ستيل حارس المرمى المنافس.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة ليبقى في المركز العاشر، فيما توقف رصيد برايتون عند 22 نقطة بالمركز الثامن، عقب مرور 14 أسبوعاً من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.