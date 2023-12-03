نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام نساجي مازاندران في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة نساجي مازاندران الإيراني في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.



موعد مباراة الهلال ضد نساجي مازاندران

تقام مباراة الهلال أمام الفريق الإيراني، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام نساجي مازاندران

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو ــ نيفيز ــ سالم الدوسري

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ صالح الشهري ــ محمد القحطاني

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وبسجل خالٍ من الهزائم، وتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.