نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سوار الغيني بهدفين نظيفين في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره سوار الغيني، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث اللقاء بحذر شديد من جانب لاعبي فريق سوار الغيني، لمنع الأبيض من إحراز هدف التقدم.



ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول، برأسية داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمود عبد الرازق شيكابالا.



فيما جاء الهدف الثاني عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، بعد أن سدد كرة على حدود منطقة الجزاء مرت يمين الحارس.



تشكيل الزمالك في اللقاء



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.