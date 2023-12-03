نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حجازي بعد عودته إلى قائمة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي عن المباراة التي يخوضها فريق أمام ساباهان الإيراني غدا في دوري أبطال آسيا.

أول تعليق من حجازي بعد عودته إلى قائمة اتحاد جدة

ويلتقي اتحاد جدة غدا الاثنين أمام فريق سباهان الإيراني، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال حجازي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" شعور رائع جدا أن اعود للمشاركة مع الفريق، واتمنى المساهمة في تحقيق التطلعات التي ينشدها محبي النادي وجماهيره".

وتابع اللاعب:" اشكر الجهاز الطبي والتأهيلي وإدارة النادي على احترافيتهم في التعامل معي خلال فترة إصابتي ".

واضاف:" سنخوض مواجهة غدًا باذن الله لحسم الصدارة وتأكيدها من ملعب المباراة ".

واختتم:" كل مباراة نخوضها تعتبر مهمة لنا، ودوري أبطال آسيا بطولة هامة، ونملك تاريخًا كبيرًا فيها".

وكان احمد حجازي بعيدًا عن فريق اتحاد جدة منذ بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويتصدر النمور جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة من خمس جولات فاز الفريق في 4 وخسر في مباراة وحيدة.