نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الإنجليزي حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني من الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الذي يسعى فيه أبرز النجوم على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.



على الرغم من فشل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التسجيل في مرمى توتنهام إلا أنه نجح في الحفاظ على صدارة جدول هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 14 هدف ويطمح في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.



كما فشل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في مرمى فولام ومازال محتفظ بالمركز الثاني برصيد 10 أهداف بينما يحتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام المركز الثالث برصيد 9 أهداف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدف

2 - محمد صلاح- ليفربول - 10 أهداف

3 - سون هيونج مين - توتنهام - 9 أهداف

4 -جارود بوين - ويستهام يونايتد - 8 أهداف

5 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 8 أهداف

6 - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

7 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

8 -هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 7 أهداف

9 - سولانكي - بورنموث - 7 أهداف

10 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

11- نيكولاس جاكسون- تشيلسي- 6 أهداف

12- إيفان فرجسون- برايتون - 6 أهداف