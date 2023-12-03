شباب طنطا يهزم سد أسوان بثنائية فى بطولة الجمهورية مواليد 2003

أحمد جودة - القاهرة - حقق شباب طنطا فوزا غاليا على سد أسوان في المباراة التب أقيمت بينهما اليوم واقيمت على ملعب طنطا.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية