شباب طنطا يهزم سد أسوان بثنائية فى بطولة الجمهورية مواليد 2003

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أحمد جودة - القاهرة - حقق شباب طنطا فوزا غاليا على سد أسوان في المباراة التب أقيمت بينهما اليوم واقيمت على ملعب طنطا.
شباب طنطا يهزم سد أسوان
وبهذا الفوز يزحف شباب اولاد السيد البدوى نحو المقدمة واحرز اهداف طنطا بوجى هدف وفتحى هدف.
وقد حضر اللقاء علاء عكاشه رئيس قطاع الناشئين وأعضاء اللجنة الفنية بالنادى ومحمد ابو فريحة نائب رئيس النادي.
ويقود الجهاز الفني للفريق اسلام عبدالغفار مدير فنى محمد ابوفريج مدرب عام جمال درويش مدرب حراس مرمى.