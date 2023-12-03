نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يتخطى رقم حازم إمام ويهدد عرش "العندليب" مع الزمالك في بطولات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك تألقه وسجل هدفًا لفريقه في مرمى فريق أكاديمية سوار الغيني، في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شيكابالا يتخطى رقم حازم إمام ويهدد عرش عبد الحليم علي

وسجل محمود شيكابالا هدف الزمالك الثاني في مرمى سوار الغيني بالدقيقة 30 من عمر المباراة.

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا رصيد أهدافه مع الزمالك في بطولات إفريقيا إلى 13 هدفًا، متخطيًا رقم الثعلب الصغير حازم إمام والذي سجل 12 هدفًا في مشواره الأفريقي مع الأبيض.

وأصبح شيكابالا في المركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك التاريخيين في البطولات الإفريقية، بفارق 3 أهداف خلف جمال عبد الحميد صاحب المركز الثاني بـ16 هدفًا، بينما يتصدر القائمة عبد الحليم علي برصيد 23 هدفًا.

كما يعد هذا الهدف رقم 72 لـ شيكابالا في مشواره مع الزمالك في مختلف البطولات المحلية والأفريقية.

ويحتل محمود شيكابالا المركز السابع في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين في مختلف البطولات، متخطيًا رقم نجم الفريق السابق طارق يحيى.

يذكر أن الزمالك يتقدم على سوار الغيني برباعية نظيفة سجل الأهداف أحمد سيد زيزو، وشيكابالا وسيف الجزيري وابراهيما نداي.