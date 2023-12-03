نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الفرنسي حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي والتي يتصارع فيها نجوم الكرة العالمية على لقب الهداف على رأسهم المصري مصطفى محمد نجم المنتخب الوطني ونانت.



واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حفاظه على صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 15 هدف ويسعى للاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 29 هدف.



مازال مصطفى محمد نجم نانت غائب عن ذاكرة التهديف، حيث فشل في التسجيل في مرمى نيس ليتراجع للمركز الرابع في جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف بفارق 10 أهداف عن مبابي الذي يطمح في خطف اللقب منه.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن..

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 15 هدف

2 - أكور ادامز - مونبيليه - 7 أهداف

3 - وسام بن يدر - موناكو - 6 أهداف

4 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

5 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 5 أهداف

6 - تاكومي مينامينو - موناكو - 5 أهداف

7 - تهيجس تالينجا - تولوز - 5 أهداف

8 - رومان ديل كاستيو - بريست - 5 أهداف

9 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

10 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

11 - فورلاين بالوجون - موناكو - 4 أهداف

12 - تيرم موفي - نيس - 4 أهداف

13 - تيجي سافانير - مونبيليه - 4 أهداف

14 - ايلي جونيار - لوريان - 4 أهداف

15 - روماين فايفري - لوريان - 4 أهداف