نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتصدر ترتيب مجموعته ويتخطي سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفدرالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سوار الغيني، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث اللقاء بحذر شديد من جانب لاعبي فريق سوار الغيني، لمنع الأبيض من إحراز هدف التقدم.



ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول، برأسية داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمود عبد الرازق شيكابالا.



فيما جاء الهدف الثاني عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، بعد أن سدد كرة على حدود منطقة الجزاء مرت يمين الحارس.



ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الثالث للقلعة البيضاء، في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة من نبيل عماد دونجا داخل منطقة الجزاء قابلها الجزيري برأسية داخل الشباك.



فيما جاء الهدف الرابع للزمالك عن طريق إبراهيما نداي، في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من سيد عبدالله نيمار.



وبهذا الفوز نجح أبناء ميت عقبة في تصدر ترتيب مجموعته "المجموعة الثانية" برصيد 6 نقاط.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 6 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.