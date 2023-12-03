نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يدخل التاريخ مع الزمالك.. شاهد ترتيب اللاعب في قائمة الهدافين التاريخيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التقدم في قائمة ترتيب هدافي الفريق، وذلك بعد هدفين في شباك سوار الغيني.

والتقى الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الافريقية.

رقم تاريخي لزيزو مع الزمالك

واستطاع زيزو، تخطي نجم القلعة البيضاء السابق طارق يحيي، والذي سجل 71 هدف في تاريخه مع الابيض.

ووصل زيرو وشيكابالا إلى رصيد 72 هدفا، بعد مباراة اليوم.

و تأتي قائمة هدافي الزمالك التاريخيين بتواجد عبد الحليم علي، وذلك برصيد 134 هدفا، ثم يأتي في المركز الثاني حسن شحاتة 102 هدف، ثم جمال عبد الحميد 97 هدفا، وعلي خليل المركز الرابع برصيد 94 هدفا، ثم علاء الحامولي 91، ثم حمادة إمام 84 هدفا، وجمال حمزة 74 هدفا.