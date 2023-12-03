نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية بعد الفوز على سوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الزمالك الكروي الأول فوزًا ساحقًا على فريق سوار الغيني برباعية نظيفة في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وستكون المواجهة القادمة للزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق إسبيرانسا في الثاني عشر من ديسمبر. المباراة ستُقام في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

سيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورت القطرية، حاملة حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُذاع على وجه التحديد عبر قناة beIN SPORTS 6.