نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على سوار الغيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز علي حساب فريق سوار الغيني بنتيجة أربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على سوار

وسجل أهداف مباراة الزمالك وسوار الغيني كلًا من أحمد السيد زيزو الذي افتتح الأهداف في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني لصالح الزمالك بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الخمسين سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث، قبل أن يسجل إبراهيم نداي الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الزمالك إلى النقطة رقم 6 في صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد فريق سوار عند لاشئ من النقاط.

الزمالك.. 6 نقاط

إسبيرانسا.. 3 نقاط

أبو سليم.. 3 نقاط

سوار.. دون نقاط