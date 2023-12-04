نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتلقى الهزيمة على يد أوجسبورج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الهزيمة على يد فريق أوجسبورج في المواجهة التي كانت اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف.

آينتراخت فرانكفورت يتلقى الهزيمة على يد أوجسبورج

وسجل لاعب فريق أوجسبورج فريدريك ينسين الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والثلاثين، ثم ضاعف إياجو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وجاء هدف آينتراخت فرانكفورت عن طريق لاعب أوجسبورج بعد أن سجله فين دحمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وشارك عمر مرموش في هذه المباراة منذ البداية ولعب المباراة بأكملها ولم يخرج.