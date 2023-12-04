سيف الدين الجزيري: حققنا فوزا مهما على سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

قال سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك أن الفريق حقق فوز مهم على سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سيف الدين الجزيري:الفوز اليوم سيريحنا في المباريات القادمة في المجموعة

وصرح سيف الدين الجزيري في تصريحات تليفزيونية على قناة "بين سبورت "عقب المباراة":"الاستقرار الفني ساعدنا على تحقيق الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط".

وأكمل: "فريقنا أحد المرشحين للمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتتويج باللقب".

وتابع: "نتصدر حاليًا المجموعة ولكن تركيزنا على المباريات القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "تسجيلي هدف اليوم في مرمي سوار الغيني كان مهم للغاية للفريق".

واختتم: "أبارك للجماهير على الفوز الذي حققناه اليوم على سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وحقق الزمالك الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.