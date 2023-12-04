نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة حجازي.. تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه سباهان اصفهان، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد سباهان اصفهان

تقام المباراة مساء غدًا، الإثنين، الموافق الرابع من شهر ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام سباهان الإيراني

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر هوساوي - لويز فيليبي – أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري - إيجور كورنادو

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا "جوتا".

وحسم رفاق بنزيما حسم تأهلهم إلى دور الـ16 بعد وصولهم إلى النقطة الثانية عشر في صدارة المجموعة الثالثة، ويرغب في تحقيق الفوز على فريق سباهان أصفهان لضمان صدارة مجموعته بشكل نهائي.