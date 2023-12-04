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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة الزمالك".. الفارس الأبيض يفترس أكاديمية سوار برباعية في الكونفدرالية

"نتيجة مباراة الزمالك".. الفارس الأبيض يفترس أكاديمية سوار برباعية في الكونفدرالية، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز برباعية نظيفة في المواجهة المثيرة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد أكاديمية سوار الغيني مساء اليوم الأحد.

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ويبحث عدد كبير من جماهير الفارس الأبيض عن نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"نتيجة مباراة الزمالك".. الفارس الأبيض يفترس أكاديمية سوار برباعية في الكونفدرالية

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"نتيجة مباراة الزمالك".. الفارس الأبيض يفترس أكاديمية سوار برباعية في الكونفدرالية

وفي هذا السياق، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار الغيني، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"نتيجة مباراة الزمالك".. الفارس الأبيض يفترس أكاديمية سوار برباعية في الكونفدرالية

كان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان يستضيف ملعب ستاد السلام في مدينة القاهرة المباراة بين الزمالك وسوار، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

"نتيجة مباراة الزمالك".. الفارس الأبيض يفترس أكاديمية سوار برباعية في الكونفدرالية

نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

بادر الزمالك التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق أحمد سيد زيزو بعد عرضية من شيكابالا قابلها زيزو برأسيه داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا بعدما راوغ مدافعي فريق سوار وسدد الكرة آر تو من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وسجل فريق سوار الغيني هدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، ولكنه ألغى بداعي التسلل على اللاعب ابدولايا كمارا.

واستطاع سيف الدين الجزيريأن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية من عرضية أحمد سيد زيزو تمكن الجزيري من تسجيلها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني باللقاء، حالة طرد اللاعب أبو بكر ياتارا بعد تدخل عنيف على أحمد سيد زيزو.

ونجح إبراهيما نداي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعدما تلقى تمريرة بينية من سيد نيمار انفرد نداي بالمرمي ليسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الرابع.

حكام مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

وكان يتولي الحكم الجنوب إفريقي أبو نجيل توم، ويعاونه مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا حكم مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو حكم مساعد ثاني، والجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني حكمًا رابعًا لمباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل الزمالك الرسمي ضد سوار الغيني بالكونفدرالية

وكان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة سوار الغيني بالكونفدرالية، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

وبهذا ذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويليه ساجرادا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويليه أبو سليم في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني جدول ترتيب المجموعة خالي الوفاض.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

وكانت تذاع مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، ويتولى المعلق الرياضي المصري محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة.